Soferul unui microbuz a supravietuit miraculos in urma unui grav accident rutier petrecut pe autostrada A1

"La fata locului s-au deplasat de urgenta o autospeciala de stingere, o autospeciala de descarcerare, un echipaj SMURD , 11 pompieri si o ambulanta SAJ. In accident au fost implicate o autoutilitara si un autotren, in care se aflau doar soferii. In urma impactului, soferul autoutilitarei a ramas incarcerat.Victima incarcerata a fost extrasa de echipajul de descarcerare si predata echipajului medical SAJ, constienta, cu politraumatisme", a anuntat ISU Timis.Potrivit ISU, traficul rutier pe sensul de mers Lugoj-Margina a fost blocat in urma accidentului.