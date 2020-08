Grav accident rutier in Bucuresti. Un motociclist a murit si doua persoane au fost ranite

Accidentul a avut loc in jurul orei 01.00, la intersectia Bd. Iuliu Maniu cu strada Valea Lunga. "Conducatorul unui autovehicul care circula pe str.Valea Lunga a intrat in coliziune un motociclist care se deplasa pe Bld.Iuliu Maniu dinspre str.Apusului. In urma accidentului rutier a rezultat decesul motociclistului, dupa ce in prealabil au fost efectuate manevre de resuscitare. Totodata, doua persoane care se aflau in autovehicul au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale", arata Politia, potrivit careia soferul implicat in accident a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind 0."Se efectueaza cercetari in vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor si conditiilor producerii accidentului rutier", a mai transmis Politia.