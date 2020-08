Grav accident rutier in Gorj. Cinci persoane, intre care trei minori, au fost ranite

Potrivit politistilor, din cercetarile efectuate de politisti a reiesit faptul ca un tanar de 22 de ani, din comuna Grozesti, judetul Mehedinti, in timp ce conducea un autoturism pe DN 66 Branesti, din directia Rovinari catre Filiasi, nu s-ar fi asigurat la efectuarea virajului la stanga, intrand in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 48 de ani, din orasul Turceni.In urma impactului a rezultat ranirea conducatorului auto de 48 de ani, a doi minori de 9 si 14 ani si a doua tinere de 17 si 23 de ani, din comunele Branesti si Balteni, toti pasageri in autoturismul condus de tanarul de 22 de ani.Conducatorii auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.