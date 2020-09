UPDATE Grav accident rutier intre Brasov si Targu Secuiesc. Trei persoane au murit

UPDATE: Trei persoane, doi barbati si o femeie, implicate in accidentul petrecut pe DN 11 Brasov - Targu Secuiesc au decedat, a informat, luni dimineata, purtatorul de cuvant al Inspectoratul de Politie Judetean ( IPJ ) Covasna, Bogdan Radu Stroe El a precizat ca in accident au fost implicate doua autoturisme care au intrat in coliziune frontala., a spus Stroe.Politistii continua cercetarile pentru stabilirea circumstantelor in care s-a produs accidentul."Pe DN 11 Brasov - Targu Secuiesc, in zona localitatii Cernat, judetul Covasna, doua autoturisme au intrat in coliziune frontala. Impactul s-a soldat cu ranirea grava a trei persoane", anunta Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane.Traficul rutier este intrerupt pe DN 11, fiind deviata circulatia pe DJ 121 si DN 13 E.