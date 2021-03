Grav accident rutier provocat de un TIR-ist baut. S-a rasturnat si a daramat zidul unei case

"Un barbat, in varsta de 60 ani, care conducea un ansamblu de vehicule pe raza localitatii Mandra din judetul Brasov, s-a rasturnat, provocand avarii unui stalp de iluminat public si zidului unui imobil. In urma producerii accidentului rutier a rezultat o victima, conducatorul auto", a transmis, miercuri, IPJ Brasov.Politistii au precizat ca la testarea acestuia din punct de vedere al prezentei alcoolului in aerul expirat rezultatul a fost 0,55 mg/l alcool pur.Traficul in zona accidentului se desfasoara alternativ.La randul lor, reprezentantii ISU au precizat ca victima este constienta, dar a fost transportata la spitalul din Fagaras.