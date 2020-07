Imagini de la accidentul cu 12 victime, din judetul Covasna. 5 copii au fost raniti

Pompierii militari au fost solicitati sa intervina, duminica, la un accident rutier, in care au fost implicate doua autovehicule, produs pe DJ 121 intre localitatile Imeni si Zabala, judetul Covasna."In eveniment au fost implicate 12 persoane, dintre care 7 adulti si 5 copii, iar soferul unui autoturism a ramas incarcerat. S-a pus in aplicare Planul Rosu de interventie si s-au deplasat la fata locului un echipaj de descarcerare, cinci ambulante (1 SMURD si 4 SAJ) si o autospeciala pentru transport victime multiple. Fortele participante au intervenit pentru acordarea primului ajutor persoanelor implicate in accident, extragerea persoanei ramasa incarcerata si asigurarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor", a transmis ISU Covasna.Potrivit sursei citate, in urma evenimentului rutier, toate persoanele implicate sunt constiente si au fost transportate la Unitatile de Primiri Urgente din Sfantu Gheorghe si Brasov.