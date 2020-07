In accidentul petrecut marti seara la Murghiol, Tulcea, unul dintre navigatori a fost depistat baut

Potrivit IPJ, dn primele verificari a rezultat faptul ca o ambarcatiune in care se aflau 4 persoane, in timp ce naviga pe fluviul Dunarea, din amonte, brat Sfantu Gheorghe, cu intentia de a patrunde pe Dunarea Veche, pe fondul unor neintelegeri in deplasare, a intrat in coliziune cu o alta ambarcatiune (in care se aflau 9 persoane) care se deplasa din sens opus.In urma evenimentului de navigatie, 3 persoane din cea de-a doua ambarcatiune au necesitat ingrijiri medicale.Reprezentantii IPJ Tulcea au mai transmis ca ambii conducatori au fost testati cu aparatul alcootest, pentru conducatorul primei ambarcatiuni rezultand o valoare de 0,34 mg/l alcool pur in aerul expirat.Politistii Biroului Judetean de Politie Transporturi Tulcea continua cercetarile pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor si imprejurarilor producerii evenimentului.Autoritatile din judetul Tulcea au activat, marti seara, Planul Rosu de Interventie in cazul unui " accident naval in care au fost implicate mai multe ambarcatiuni cu persoane, produs in localitatea Murighiol", informeaza ISU Tulcea."Avand in vedere numarul ocupantilor, la nivelul judetului a fost activat Planul Rosu de Interventie care presupune suplimentarea echipajelor medicale la fata locului. Pana la acest moment, doua persoane ar fi grav ranite", se mentioneaza in informarea ISU Tulcea.Pentru gestionarea situatiei, in zona respectiva au fost trimise o ambarcatiune pentru transport scafandri si trei ambulante ale serviciului judetean de ambulanta . Totodata, in sprijinul echipajelor angrenate in misiunea de salvare, la locul incidentului a fost trimis si un elicopter SMURD