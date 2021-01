Interlopul care a intrat cu masina in caruciorul in care se afla un copil a fost arestat

Barbatul a fost retinut vineri seara pentru tentativa de omor , iar sambata dupa amiaza, magistratii Tribunalului Bucuresti au decis arestarea preventiva a acestuia.De ce a vrut sa ucida un copil aflat in caruciorTotul a inceput vineri dimineata, in cartierul Drumul Taberei, cand tatal unui bebelus i-a reprosat lui Florin Bloju ca ocupa trotuarul cu masina. Acesta s-a enervat, a urcat la volan si a intrat cu bolidul in caruciorcul in care se afla bebelusul.Apoi a plecat de la fata locului ca si cum nimic nu s-a intamplat. Tatal copilului a sunat la politie si a postat inregistrea cu accidentul pe o retea de socializare.A fost doar o chestiune de timp pana cand politistii l=au saltat si l-au adus la audieri.La intrare in Sectia 25 Politie, Bloju a declarat ziaristilor ca nu a vrut sa ucida pe nimeni, ca a fost un accident Insa intamplarea de vineri nu este prima abatere a lui Bloju.Cu mai multi ani in urma, acesta l-ar fi lovit intentionat cu masina pe fostul luptator basarabean, Tolea Ciumac.Se pare ca incidentul nu a avut niciun fel de urmare la acea vreme.Despre Bloju se mai spune ca ar fi unul dintre capii retelelor de hoti de masini din Capitala si ca ar fi avut legaturi cu un fost politist de la Brigada Rutiera a Capitalei.Citeste si: