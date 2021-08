Conflict între comunitățile de motocicliști. Reacții după cazul băiatului pe trotinetă, ucis după un conflict în trafic

”Dacă mai era la noi, nu ne deziceam de el. Îl căutam la pușcărie”

Organizația din care făcea parte s-a delimitat de el

Șeful motocicliștilor, ajutat de doi trotineniști

De ce a fost reținut Americanu

Americanu, probleme cu justiția

Le-a spus judecătorilor că trotinetistul era beat

Cine era victima

”El mergea la tot felul de activități de muncă voluntară, la construcții de case pentru sinistrați, pentru orfelinate. Lipsea până și de la întrunirile noastre, pentru că și noi avem astfel de acțiuni, pentru a face voluntariat acolo.A plecat el de la noi, nu l-am dat afară. El a venit la noi și a anunțat că a vrut să plece. Noi i-am spus să mai rămână, însă el își dorea să construiască pentru sinistrați.Dacă el era în clubul nostru, noi nu ne delimitam de ce a făcut. Noi spuneam: ”s-a întâmplat, Dumnezeu a vrut asta” și îl căutam la pușcărie pentru a-i face mai ușoară situația. Asta e treaba noastră. Dacă cineva face o greșeală, noi trebuie să îl ajutăm să-și revină. Nu ne dezicem de el cum fac alte cluburi.Nu știu ce s-a întâmplat în momentul acesta de rătăcire. Are și 52 de ani. Nu e un tip coleric. Era calm, era supărat că a schimbat câteva joburi în ultima vreme”, a explicat Alexandru Cazan, președintele Gremium Nomads România „Americanu” făcea parte din organizația de motociliști Black Tulip și ar fi fost instructor la o școală moto din Capitală. Însă organizația din care făcea parte se delimitează de el.”În urma informațiilor și a imaginilor apărute în presa și în mediul digital, dorim sa declaram urmatoarele:Ne delimitam de orice fel de conduita rutiera inadecvata și condamnam comportamentul agresiv care poate duce la lezarea oricărei persoane.Având în vedere evenimentele în care a fost implicat unul dintre membrii Black Tulip Bucharest MF, ne dorim sa fie respectate procedurile organelor abilitate. De aceea, ne dezicem de orice informație publicata în afara anchetei oficiale și dorim sa fie respectat anonimatul persoanelor implicate.De asemenea, suntem deschiși comunicării cu organele abilitate, în măsura în care ancheta o va necesita.În urma evenimentelor, decizia clubului de excludere a membrului în cauza a fost votata astăzi, motivata de încălcarea ROI a clubului nostru.Regretam evenimentele întâmplate si suntem alături de familiile celor implicați.Mulțumim!”, se arată pe pagina de Facebook a organizației din care făcea parte Laurențiu Mitici Trică.Despre trotinetiști, Alexandru Cazan spune că și-a schimbat părerea după ce, recent a căzut de pe motocicletă iar doi băieți pe trotinete au venit să-l ajute.”Am avut o problemă, am căzut de pe motocicletă că mi se înodaseră șireturile și mi-au sărit în ajutor doi băieți pe trotinete. Până atunci nu-mi plăcea genul acesta de bărbați. Mi se păreau așa mai feminat. Mă așteptam să își ia și voal dacă tot le place trotineta. Mi-am schimbat părerea despre ei. Au venit, m-au ajutat, mi-au ridicat trotineta.Însă sunt mulți trotinetiști. Ei nu fac cursuri de conducere, ei nu fac ITP-uri, nu au RCA-uri, trec pe lângă tine și dacă te lovesc și îți rupi o oglindă, trebuie să te cerți cu ei pentru a-ți recupera paguba. Mulți dintre ei nu cunosc nici măcar conduita rutieră. Eram și noi să facem accidente cu niște trotinetiști din aceștia. Înainte erau scuteriștii, însă pe ei i-au băgat la cursuri”, a mai spus Alexandru Cazan.Laurențiu Mitici Trică a fost reținut pe 4 august, la câteva ore după producerea accidentului. Potrivit procurorilor, ”în jurul orei 18.30, în timp ce se deplasa cu o motocicletă pe Splaiul Unirii dinspre Calea Văcărești către Târgul Vitan, când a ajuns în apropierea trecerii de pietoni de la intersecția dintre Splaiul Unirii și Calea Vitan Bârsești, staționând la culoarea roșie a semaforului electric, inculpatul a fost lovit în spate de către un bărbat care se deplasa pe o trotinetă electrică.Pe fondul discuțiilor în contradictoriu cei doi şi-au adresat injurii şi ameninţări, după care au părăsit zona respectivă îndreptându-se către intersecția dintre Calea Vitan Bârsești și Șoseaua Olteniței.Inculpatul a ajuns primul în apropierea intersecției respective, a coborât de pe motocicletă şi a aşteptat pe carosabil venirea victimei care se deplasa pe trotineta electrică.Când cea din urmă s-a apropiat, inculpatul a alergat către aceasta cu intenția de o agresa, determind-o să treacă de axul despărțitor dintre cele două sensuri de deplasare, aruncând în aceleași împrejurări cu casca de motociclist în victimă, lovind-o în zona capului, determinând dezechilibrarea și căderea acesteia pe carosabil, victima fiind lovită frontal de un autoturism care circula regulamentar din sens opus.În urma impactului dintre autoturism și victimă a rezultat rănirea gravă a acesteia din urmă, care a fost transportată la o unitate medicală, unde a decedat după aproximativ o oră și jumătate de la momentul impactului.În cauză urmează a fi sesizat Tribunalul București cu propunere de luare a măsurii arestării preventive a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul Omoruri”.Laurențiu Mitici Trică, motociclistul care a ucis, miercuri seara, un tânăr aflat pe o trotinetă electrică, împingându-l sub roțile unui autoturism, nu ar fi la prima crimă.El mai este judecat de Judecătoria Sectorului 5 pentru ucidere din culpă, într-un dosar în care este acuzat că ar fi omorât un biciclist Potrivit portalului instanțelor de judecată, motociclistul Laurențiu Trică Mitici este inculpat în dosarul penal 25378/302/2019 înregistrat în octombrie 2019 pe rolul Judecătoriei Sector 5, sub acuzația de ucidere din culpă, următorul termen de judecată fiind stabilit pentru 6 septembrie.În faţa judecătorilor, motociclistul a povestit că nu a intenţionat nicio clipă să facă rău, ci dimpotrivă, a vrut să evite o tragedie după ce l-a observat pe conducătorul trotinetei că era într-o stare vizibilă de ebrietate şi a încercat să îl imobilizeze.Mai mult, el a explicat că înainte de a arunca cu casca după tânăr, a sunat la numărul unic de urgenţă 112 şi le-a spus ce s-a întâmplat.Laurențiu Trică Mitici a mai povestit că în timp ce vorbea cu poliţiştii la telefon, tânărul cu trotinetă s-a enervat, l-a scuipat, l-a înjurat şi l-a lovit în zona spatelui. În acel moment, a reacţionat, şi-a dat jos casca şi l-a lovit pe tânărul cu trotinetă.”Văzându-l agitat şi cu un comportament specific unei persoane aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, clientul meu fiind instructor moto a vrut să îl oprească pentru a nu fi un pericol pentru el sau pentru alţii.Recunoaşte că a fost un gest nesăbuit, că nu şi-a dat seama ce rezultat poate avea acel gest al său, nu a intenţionat în niciun moment să facă aşa ceva”, a declarat pentru News Hour with CNN, avocatul motociclistului, Marius Iorga.De altfel, despre Răzvan Mihai, de 38 de ani, tânărul ucis de motociclist, a povestit și Alexandru Cazan, liderul motocicliștilor de la Gremium Nomads România”Am vorbit acum cu un prieten care cunoștea victima. A zis că îl găseai treaz doar dimineața că apoi se îmbata la loc. Și asta zilnic. Plus că trotineta (și nu-i singura) era modificată să ajungă la 80- 90 km/h”, a mai spus Alexandru Cazan.Mitici a fost arestat preventiv pentru 30 de zile într-un dosar în care acuzațiile sunt de omor.