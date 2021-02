Linia tramvaiului 41, blocata din cauza unui accident. Anuntul a fost facut de STB pe Twitter

"Linia 41 - blocata pe str. Brasov/ Bd. Timisoara, pe sensul spre Ghencea. Cauza: eveniment de circulatie terti", noteaza STB.Este vorba despre o tamponare intre doua auroturisme, iar cauza probabila este neacordarea de prioritate confirma surse din politie Circulatia tramvaiului 41 este oprita de cel putin 30 de minute.Primarul Capitalei, Nicusor Dan , a anuntat pe, 25 ianuarie, ca au inceput lucrarile la o noua statie de tramvai , situata in pasajul Victoria, care va fi ulterior conectata cu statiile de metrou din zona."Se lucreaza in Pasajul Piata Victoriei pentru realizarea unei statii de tramvai. Bucurestenii care vin cu tramvaiul pe aceasta ruta vor cobori chiar in Piata Victoriei, nu la cateva sute de metri distanta, iar statia va fi in cele din urma conectata cu statiile de metrou Piata Victoriei 1 si 2. Obiectivul nostru e sa realizam o integrare cat mai buna a diverselor mijloace de transport public, pentru a creste mobilitatea bucurestenilor", a scris Nicusor Dan pe Facebook