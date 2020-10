Manevrantul unui excavator a murit dupa ce un zid urias s-a prabusit peste utilajul de mare tonaj. Accidentul s-a petrecut pe fosta platforma chimica de la Savinesti

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Potrivit sursei citate, accidentul s-a produs in dupa-amiaza zilei de marti, 6 octombrie, pe fosta platforma chimica de la Savinesti."Un zid de constructie s-a prabusit peste utilaj. Pompierii lucreaza pentru a scoate victima de sub daramaturi. Este vorba de un barbat de 48 ani care a suferit leziuni incompatibile cu viata", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Neamt. ancheta va fi derulata de inspectorii ITM Neamt care vor stabili daca a fost vorba de un accident de munca si circumstantele in care s-a produs evenimentul.