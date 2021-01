Masina cu doua persoane la bord, cazuta in albia raului Somes. Pasagerii au reusit sa iasa

"Garda de interventie Sangeorz Bai intervine in localitatea Ilva Mica (spre Sangeorz Bai), un autoturism a parasit partea carosabila si a ajuns in albia raului Somes. Din accident au rezultat doua victime , iesite din autoturism, politraumatizate, constiente", a transmis, sambata, ISU Bistrita-Nasaud.Cele doua victime au fost preluate de echipajele de prim-ajutor SMURD de la Garda de Interventie Sangeorz Bai si Sectia de Pompieri Nasaud, fiind stabilizate si apoi transportate la spital."In autoturismul implicat in accident se aflau un barbat, in varsta de aproximativ 42 de ani, respectiv o femeie, in varsta de aproximativ 39 de ani. Victimele prezentau multiple leziuni si traumatisme (craniene, faciale si toraco-abdominale). Pe toata durata interventiei, victimele au fost cooperante", au mai transmis pompierii.Ambele victime au fost transportate la UPU SMURD Bistrita.