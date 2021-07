Motivul pentru care o masina a luat foc in mers la Agigea: soferita avea artificii in portbagaj

In urma incidentului, soferita de 35 de ani s-a ales cu arsuri de gradul doi la un picior.Femeia era singura in masina si a reusit sa iasa in momentul izbucnirii flacarilor. La sosirea echipajului ISU, autoturismul ardea generalizat.In urma recunoasterii s-a constatat ca in portbagaj erau materiale pirotehnice, respectiv artificii.Masina a ars complet, in trafic , pe DN 39, drumul care leaga Constanta de sudul litoralului.