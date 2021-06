Masina rasturnata pe un drum din Romania. Doua persoane au ramas incarcerate

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Valcea a transmis ca victimele au avut nevoie de ingrijiri medicale."Membrii echipajelor SMURD si SAJ din cadrul ISU Valcea si SJU Valcea au fost solicitati sa intervina pentru descarcerarea si acordarea primului ajutor in urma producerii unui accident rutier pe DN 65C, in comuna Ladesti. Din datele apelantului, exista o masina rasturnata cu doua persoane incarcerate. La fata locului s-au deplasat o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare, o ambulanta SMURD, o autospeciala cu modul de descarcerare usoara si o ambulanta SAJ. O victima a fost descarcerata si preluata de ambulanta SAJ. Ce-a de-a doua victima a fost si ea descarcerata de echipajul de pe ASAS, iar dupa examinare a fost transportata de echipajul SMURD pana la intalnirea cu o ambulanta SAJ tip C, aceasta fiind transportata la Spitalul Judetean Valcea pentru investigatii suplimentare", transmite ISU Valcea.Ancheta politiei va stabili cauzele in care a avut loc accidentul.