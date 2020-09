Mesaje emotionante dupa decesul Cristinei Berna, cea mai buna ciclista de anduranta din Romania: "Drum bun si lant intins printre stele!"

Cine a fost Cristina Berna

Se antrena singura

"M-a chemat in plutonul condus de ea"

Cunoscutii au transmis mesaje emotionate pe paginile de scoializare. Ei spun ca era un om deosebit de cald si saritor. Avea peste 20.000 de kilometri brevetati si era prima ciclista din Romania care a obtinut titlurile internationale Randonneur 5000 si Randonneur 10000."Asa a inceput prietenia mea cu Cristina: cu o tura antrenament de 200 de km, pana in Bulgaria si inapoi, cu multe urcari si... coborari. Era 21 martie 2015, cand ma antrenam pentru primele brevete, care urmau sa fie calificarea mea pentru primul PBP (ULTRA-BREVETUL PARIS-BREST-PARIS n.r). Si dupa acel PBP, odata cu organizarea brevetelor la Bucuresti, Cristina a fost nelipsita aproape de la orice eveniment al ciclismului de anduranta", a scris pe pagina sa de Facebook presedintele Asociatiei Adevaratii VeloPrieteni Romania, Iulian Ene.Potrivit lui Iulian Ene, "Cristina Berna a strans peste 20.000 de kilometri brevetati, cu 4 titluri de Super Randonneur si 3 titluri de Ultra Randonneur, fiind printre primii participanti din Romania la London-Edinburgh-London (2017) si printre primele cicliste romance prezente vreodata la Paris-Brest-Paris (2019)"."Este prima ciclista din Romania care a obtinut titlurile internationale Randonneur 5000 si Randonneur 10000.Si este cea care avand cei mai multi kimometri brevetati din Romania, a obtinut an de an, titlul de Randonn'OR Romania", mai precizeaza presedintele Asociatiei de bicicilisti.Cristina Berna era cunoscuta drept o femeie puternica, care nu renunta indiferent cat de greu ii era. "Mult mai puternica si ambitioasa decat multi barbati", mai spune presedintele de la Adevaratii Prieteni Ventolini."Redescoperise pasiunea de a bicicli dupa 30 de ani de pauza... Acum doua saptamani terminase in mai putin de 50 de ore cei 600 de km cu peste 10000 de metri diferenta de nivel ai traseului Super Randonnee "Romanian TransCarpathians Epic", singura, intalnind si ursul la cascada Balea, noaptea. Era practic prima ei tura oficiala din acest an dupa cea pe echipe, Fleche Romania.In acest weekend, plecase sa incerce sa vada cum este tot singura pe un alt traseu Super Randonnee, "Banat Mountains Epic".Daca nu s-ar fi intamplat tragedia, ar fi terminat probabil sub 48 de ore cei 619 km cu peste 10000 de metri diferenta de nivel. Mai avea doar o coborare si vreo 13 km din traseu...Sunt convins ca mai avea multe de scris in istoria ciclismului de anduranta romanesc.Cristina, drum bun si lant intins printre stele!", a scris Iulian Ene pe pagina sa de Facebook.Ceilalti biciclisti sunt in stare de soc."Refuz sa cred asa ceva. Desi pe atunci nu ma cunostea, a fost persoana care m-a chemat incondus de ea, la primul meu brevet cu plecare din Bucuresti. In punctul de control mi-a dat tot felul de sfaturi...", scrie un alt biciclist pe Facebook.Un alt ciclist povesteste ca a intalnit-o cu un minut inainte de tragedie"Ne-am petrecut cu maxim un minut inainte sa se intample accidentul. I-am facut cu mana si a dat din cap usor, fiind concentrata clar la urcarea pe care o mai avea in fata. M-am si mirat si intrebat cine pedaleaza la ora aia cu asemenea aplomb incat efectiv am vazut cum se prelinge sudoarea pe langa chinga de la casca."O persoana remarcabila cu o vointa si determinare de fier ce a reusit performante frumoase in categoria ciclismului de anduranta iar daca nu s-ar fi intamplat tragicul accident cu siguranta auzeam de multe alte rezultate spectaculoase", scrie un alt cunoscut pe pagian de socializare.Trupul Cristinei Berna va fi adus in Capitala marti, 8 septembrie 2020, in jurul orei 20.00, iar inmormantarea va avea loc joi, 10 septembrie 2020, la Cimitirul Uverturii.Citeste si: