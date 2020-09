Milionarul din Suceava mort intr-un accident de bicicleta stupid. Avea 45 de ani si afaceri de peste 25 de milioane de euro

Florin Cusiac avea 45 de ani si detinea firma Olint Com, care comercializeaza materiale de constructii, una dintre cele mai importante din judetul Suceava. Barbatul s-a stins din viata la Spitalul Judetean "Sf. Ioan cel Nou", unde a ajuns in coma de gradul IV, dupa ce s-a lovit la cap in timp ce se plimba cu bicicleta.Accidentul a avut loc duminica seara, 30 august, pe un drum care leaga localitatile Volovat si Burla, din judetul Suceava. Cusiac a coborat o panta, pe bicicleta, s-a dezechilibrat, iar in cadere s-a lovit cu capul de o piatra.Transportat la spital, medicii l-au bagat imediat in sala de operatie. Din pacate, barbatul s-a stins pe patul sectiei de Anestezie si Terapie Intensiva in noaptea de 30 august spre 1 septembrie.In 2019, firma acestuia a avut o cifra de afaceri de 125.448.001 lei (peste 25 de milioane de euro), cu un profit net de 11.294.053 lei. In cursul anului trecut, firma avea 159 de angajati.Omul de afaceri era pasionat de cursele mountain bike si de aviatie. De altfel, Cusiac detinea un avion de mici demensiuni.