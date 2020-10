Unul dintre cei mai experimentati piloti de elicoptere din Romania a murit intr-un accident rutier stupid

"In aceasta dimineata, in jurul orei 06:30, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca pe DN 1B - Mizil, un autoturism se afla in afara partii carosabile si prezinta avarii. Politistii s-au deplasat la fata locului unde au constatat ca cele sesizate se confirma. Din primele cercetari a reiesit faptul ca un barbat de 63 de ani care se deplasa la volanul unui autoturism pe DN 1B, din directia Mizil catre Buzau, nu ar mai fi putut evita impactul cu o cabalina, posibil lasata nesupravegheata, care a patruns pe sensul sau de mers, intrand in coliziune frontala. Ulterior autoturismul a parasit partea carosabila oprindu-se pe un teren agricol. In urma accidentului rutier, a rezultat decesul barbatului in varsta de 63 de ani, care se afla la volanul autoturismului", a transmis Politia Prahova.Potrivit observatorulph.ro, Valer Novac era considerat "un as pe elicopterul Kamov 26".