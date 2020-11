Moartea stupida a unei politiste de doar 42 de ani. Femeia a fost strivita de masina pe care o lasase neasigurata in panta

"Pe aceasta cale aducem un ultim omagiu celei care a fost o buna colega, iar trecerea sa in nefiinta reprezinta o mare pierdere pentru colectivul din care facea parte si lasa in inimile noastre sentimente de mare tristete si regrete.Transmitem sincere condoleante familiei indoliate si exprimam profunda compasiune pentru pierderea suferita. Dumnezeu sa o odihneasca in pace!", au transmis reprezentantii IPJ Alba.Politista a fost victima unui tragic accident care a avut loc sambata seara. Aceasta era in curtea gospodariei familiei din localitatea Mociu, judetul Cluj si a fost prinsa sub rotile unei autoutilitare, pe care o lasase neasigurata pe un teren in panta. Se pare ca aceasta ar fi incercat sa opreasca autoutilitara. Femeia era casatorita, cu un copil minor.Potrivit cercetarilor, aceasta a urcat la volan cu intentia de a parasi curtea. A pornit motorul, dar nu a asigurat autovehiculul corespunzator. In momentul in care a coborat pentru a curata parbrizul, autoutilitara a luat-o la vale si a surprins-o pe femeie sub roti. Intr-o informare emisa duminica dimineata, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Cluj explica cum s-a produs accidentul:"La data de 21 noiembrie a.c., in jurul orei 20.40, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca, la un imobil din localitatea Mociu, o femeie a fost blocata sub rotile unei autoutilitare. Fortele care au intervenit la fata locului au constatat, din nefericire, decesul acesteia.Din primele cercetari efectuate la fata locului, a reiesit faptul ca o femeie, de 42 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, intentionand sa paraseasca curtea imobilului, s-ar fi urcat la volanul autoutilitarei, pornind motorul. Ulterior, aceasta ar fi coborat din autovehicul, pentru a curata parbrizul, insa, aflandu-se pe un teren in panta, autoutilitara ar fi inceput sa se deplaseze, femeia fiind prinsa sub rotile acesteia.In cauza, a fost intocmit dosar penal, sub aspectul infractiunii de ucidere din culpa, cercetarile continuand pentru stabilirea cu exactitate a tuturor imprejurarilor in care s-a produs evenimentul".