FOTO Accident grav la Cernica, in Ilfov. Un motociclist a fost spulberat de un camion

Motociclistul a murit

La fata locului au fost trimise echipaje de politie si salvare, insa motociclistul nu a mai putut fi salvat."Din primele verificari, politistii au stabilit faptul ca, un barbat in varsta de 52 de ani, care conducea o autoutilitara a intrat in coliziune cu o motocicleta, condusa de un barbat in varsta de 54 de ani", a transmis IPJ Ilfov."La fata locului s-a deplasat un echipaj medical si un echipaj SMURD pentru desfasurarea activitatilor din competenta.In urma impactului motociclistul a decedat", a mai anuntat politia.Conducatorul autoutilitarei a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.Politistii rutieri din Ilfov continua cercetarile in cadrul unui dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa.