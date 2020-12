Noua raniti, intre care si trei copii, dupa ce doua microbuze s-au ciocnit intre Dej si Baia Mare

A fost activat planul rosu de interventie , dupa ce in dimineata de miercuri, in jurul orei 4.30, doua microbuze s-au lovit frontal pe DN 1C, Dej, in zona Valea Choarului.In urma impactului, 9 persoane au fost ranite, doua dintre ele grav. La fata locului au intervenit 5 echipaje medicale, intre care si un echipaj SMURD , care au transportat victimele la spital pentru investigatii suplimentare.Potrivit politistilor, in urma primelor modificari, se pare ca unul dintre soferii microbuzelor ar fi adormit la volan.