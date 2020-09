O cantareata de muzica populara a murit intr-un accident grav produs pe un drum din judetul Suceava. "De acum ai sa le canti ingerilor!"

Accidentul s-a produs in jurul orei 07.00. Printr-un apel la 112, la ora 07.05 a fost solicitata interventia pompoierilor si a echipajelor de ambulanta , scrie Monitorul de Suceava In timp ce se deplasa pe drumul judetean DJ 209D la volanul unui autoturism Audi, un tanar de 19 ani din satul Maritei al comunei Darmanesti a pierdut controlul directiei si a parasit soseaua, acrosand un autoturism parcat pe un podet.In urma impactului, masina a fost proiectata frontal intr-un alt podet din beton si s-a oprit intr-un alt autoturism parcat pe cel de-al doilea podet.Daniela Cusnir se afla pe locul din dreapta soferului. Ea a suferit traumatisme multiple.La sosirea ambulantei ea se afla in stop cardio-respirator. Desi au incercat sa o resusciteze, medicii nu au putut face nimic pentru a-i salva viata.Imediat dupa ce au aflat de tragedie, fanii artistei au transmis mesaje de condoleante."Dumnezeu sa te ierte, suflet frumos! Prea devreme ai avut ultima cantare, de acum ai sa le canti ingerilor!", a scris o fana pe Facebook "Dumnezeu sa te ierte suflet frumos! Odihna vesnica alaturi de ingeri! Sincere regrete!", a scris o alta fana.Si soferul a fost ranit. El a fost testat cu aparatul etilotest si a fost transportat apoi la spital, unde i-au fost recoltate probe de sange pentru stabilirea alcoolemiei reale. El le-a spus politistilor ca a adormit la volan. Acum este cercetat pentru "ucidere din culpa" si "vatamare corporala din culpa".Daniela Cusnir, tanara de 24 de ani moarta in tragicul accident, era interpreta de muzica populara si castigase un prestigios concurs de folclor.Ea se remarcase de la o varsta frageda si a luat un important trofeu inca de la prima aparitie a ei pe scena, in luna martie a anului 2011, la doar 14 ani.Citeste si: