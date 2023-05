O cantareata de muzica populara a murit la 37 de ani, in urma unui accident rutier

Cantareata de muzica populara Elena Epure din judetul Gorj a murit, vineri, dupa ce masina pe care o conducea a intrat intr-un cap de pod. Artista in varsta de 37 de ani, care avea permis de conducere de doar cateva luni, mergea sa cante la o nunta.

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Gorj, Andrei Lazar, a declarat ca accidentul s-a produs, vineri dupa-amiaza, pe DE 79, in comuna gorjeana Balteni, unde masina pe care o conducea cantareata de muzica populara Elena Epure a intrat intr-un cap de pod.

Femeia a pierdut controlul volanului, cel mai probabil din cauza vitezei si a lipsei de experienta. In urma impactului, autoturismul s-a rasturnat, iar tanara a fost prinsa sub masina.

"O femeie de 37 de ani, din comuna Bolbosi, in timp ce se deplasa cu un autoturism, pe Drumul European 79, Balteni, a efectuat manevra de depasire a mai multor autoturisme care se deplasau in aceeasi directie si, din cauza vitezei, a pierdut controlul directiei, a intrat in coliziune cu un cap de pod si s-a rasturnat in sant. In urma incidentului, femeia a decedat. Era singura in masina. Echipele de interventie sosite la fata locului au constatat decesul, femeia ramasese incarcerata. S-a intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa", a declarat Andrei Lazar.

Cantareata de muzica populara a obtinut permisul de conducere in luna ianuarie a acestui an.

Interpreta se indrepta spre Turceni, unde era asteptata sa cante la o nunta.