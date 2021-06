O fata de 15 ani, lovita de un autobuz pe trecerea de pietoni. Soferul era sub influenta alcoolului VIDEO

Barbatul conducea un autobuz cu care efectua transport public in comun, anunta BZI In municipiul Iasi, B-dul Dacia , o minora de 15 ani, angajata in traversare pe trecere de pietoni, a fost accidentata de un autobuz, care efectueza transport public in oras, condus de un barbat aflat sub influenta alcoolului (0,17 mg/l alcool pur in aerul expirat). Victima este resuscitata la fata locului", informeaza IPJ Iasi.