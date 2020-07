O femeie a murit intr-un cumplit accident de circulatie langa Iasi. Se afla singura in masina pe care ar fi condus-o pe contrasens

O femeie si-a pierdut viata in impactul violent dintre un autoturism si o autoutilitara pentru transportul bunurilor de valoare.Cauza cea mai probabila a accidentului, luata in calcul de politisti, este depasirea intr-un sector periculos de drum, pe linia continua.Autoturismul a intrat in coliziune cu masina de valori, alte trei persoane fiind ranite.