O fetita de 11 ani din Maramures a ajuns la spital dupa ce o petarda i-a explodat in mana

Politistii Sectiei 6 Politie Rurala Sarasau, judetul Maramures, au fost sesizati vineri ca in noaptea dintre ani o fetita in varsta de 11 ani a suferit o arsura la mana dupa ce a folosit o petarda.Din verificari a reiesit ca in noaptea de Revelion fetita a folosit o petarda de mici dimensiuni care i-a explodat in mana, provocandu-i rani.Fetita a fost transportata la Spitalul din Sighetu Marmatiei si ulterior la Spitalul Judetean de Urgenta Baia Mare pentru ingrijiri medicale.Politistii au intocmit dosar penal si continua cercetarile pentru operatiuni cu articole pirotehnice efectuate fara drept, urmand a fi dispuse masuri legale.