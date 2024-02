O ieseanca a fost sfasiata de zece maidanezi

O femeie in varsta de 68 de ani, din localitatea ieseana Horlesti, a ajuns in stare critica la Unitatea de Primire Urgente (UPU) din cadrul Spitalului Clinic de Urgente "Sf. Ioan" Iasi, dupa ce a fost sfasiata de zece caini fara stapan.

Maria M. a fost internata cu numeroase plagi la nivelul scalpului, toracelui, mainilor si picioarelor.

"A ajuns in UPU in soc traumatic, cu plagi muscate multiple la nivelul scalpului, toracelui si membrelor toracice si memebrelor pelvine. A durat aproape doua ore resuscitarea sa si va ramane internata in Clinica de Chirurgie Reconstructiva, unde o va opera o echipa medicala complexa formata din 6 medici - 2 medici de urgenta, 3 chirurgi reconstructivi si un anestezist", a declarat un medic de garda.

El a adaugat ca prognosticul este extrem de rezervat, din cauza severitatii lezionale, potentialului de necroza si de infectie. Sursa citata sustine ca este o minune ca femeia a scapat cu viata.

Atacul maidanezilor a avut loc intr-un cartie limitrof al Iasului, unde femeia mergea spre o statie de autobuz pentru a pleca acasa.