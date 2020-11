VIDEO Masina de politie aflata in misiune spulberata intr-o intersectie din Turnu Severin. Agentul-sofer a ajuns la spital

Masina de politie a fost lovita in plin de un Audi. Soferul autospecialei a fost ranit si transportat la spital."In municipiul Drobeta Turnu-Severin, la intersectia strazilor Radulescu Motru cu Dimitrie Grecescu, s-a produs un eveniment rutier, in care au fost implicate doua autoturisme si o autospeciala care apartine Inspectoratului de Politie Judetean Mehedinti.In urma impactului, a rezultat ranirea conducatorului autospecialei, care a fost transportat la o unitate medicala pentru acordarea de ingrijiri de specialitate.In cauza, s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa", a transmis IPJ Mehedinti.Citeste si: