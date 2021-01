Accident pe un drum din Olt. Cum s-au ciocnit o masina de politie si o ambulanta care veneau de la acelasi caz

"Pe DN 64 Caracal-Ganeasa, pe raza comunei Soparlita, judetul Olt, s-a produs o coliziune fata-spate intre un echipaj de politie si o ambulanta, ambele autospeciale fiind in misiune", anunta Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane.In urma ciocnirii, ambii politisti din autospeciala au suferit leziuni grave, iar asistentul medical din ambulanta a fost ranit usor, toti fiind evaluati medical la fata locului.Conform IPJ Olt, ambele echipaje interveneau la acelasi caz si anume preluarea unei persoane cu comportament violent si transportarea acesteia la o unitate medicala. In afara de cei doi politisti, au mai fost raniti asistenta medicala, ambulantierul si pacientul care fusese preluat."In urma unui apel prin SNUAU 112, politistii Sectiei de Politie Rurala Bobicesti, impreuna cu un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta Olt au intervenit pentru a transporta la o unitate medicala o persoana al carei comportament era deviant. Persoana violenta a fost transportata cu ambulanta, iar echipajul de politie insotea transportul, conform protocolului, avand semnalele luminoase in functiune", se arata in comunicatul IPJ Olt.Sursa citata mentioneaza ca la un moment dat pacientul a devenit violent, conducatorul ambulantei a franat brusc, moment in care echipajul politiei a intrat in coliziune cu acesta, evenimentul petrecut pe fondul unui carosabil usor umed.Traficul rutier a fost oprit pentru a permite interventia echipajelor specializate.Citeste si: