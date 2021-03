"Metoda Accidentul" a murit. A aparut "metoda COVID-19"

Practic, infractorii s-au adaptat situatiei sanitare existente acum in tara noastra si au nascocit noua metoda, care de fapt seamana la indigo cu "Metoda Accidentul" . Mai exact, politistii spun ca in lunile ianuarie si februarie, cei trei indivizi ar fi indus in eroare cinci persoane din Vrancea, dupa o reteta simpla.Astfel, unul dintre barbati, in varsta de 39 de ani, apela in mod aleatoriu mai multe numere de telefonie fixa si s-ar fi prezentat a fi initial fiu al victimei, ce s-ar fi aflat internat in spital, infectat cu COVID-19.Ulterior, prin schimbarea timbrului vocal se recomanda a fi medic si pretindea victimelor diferite sume de bani pentru achizitionarea unor aparate medicale. Oamenii legii spun ca sumele de bani erau ridicate in mod direct de la domiciliul de ceilalti doi membri ai retelei, unul de 29 de ani si altul de 21 de ani, ultimul fiind soferul gruparii."Doar o singura persoana a fost inselata prin aceasta metoda, celelalte patru contactate fiind mai vigilente. Ele au luat legatura cu copiii lor si si-au dat seama ca la mijloc nu este lucru curat. Chiar daca in cazul lor a fost doar o tentativa, se retine infractiunea de inselaciune pentru cei trei pentru ca o fapta s-a consumat", potrivit Paulei Enache, purtator de cuvant al IPJ Vrancea.Din informatiile noastre, singura victima este o batrana de 75 de ani, care ar fi fost inselata cu suma de 2.000 de lei.In cazul faptasilor, a fost dispusa masura retinerii pentru o perioada de 24 de ore, pentru comiterea infractiunilor de inselaciune in forma continuata si complicitate la inselaciune in forma continuata. Toti trei vor fi prezentati Judecatoriei Focsani, vineri, 12 martie, cu propunere de arestare preventiva.