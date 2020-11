O politista de la IPJ Alba a murit strivita de o autoutilitara chiar in curtea parintilor, in Cluj

"Inspectoratul de Politie Judetean Alba deplange stingerea fulgeratoare din viata, la doar 42 de ani, a colegei noastre, agent de politie Micu Ramona Ioana din cadrul Postului de Politie Cergau care, in seara zilei de 21 noiembrie 2020, a trecut in nefiinta", a transmis, duminica, IPJ Alba.Femeia se afla, sambata seara, in curtea gospodariei familiei sale din judetul Cluj."Colega noastra a fost victima unui tragic accident care a avut loc seara trecuta. Era in curtea gospodariei familiei din localitatea Mociu, judetul Cluj si fost prinsa sub rotile unei autoutilitare, pe care o lasase neasigurata pe un teren in panta. Se pare ca aceasta ar fi incercat sa opreasca autoutilitara", au mai precizat politistii.ISU Cluj a intervenit, sambata seara, pentru acordarea primului ajutor victimei accidentului. Femeia a fost prinsa sub masina si, in ciuda manevrelor de resuscitare, nu a putut fi salvata.Citeste si: