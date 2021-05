Imagini dramatice. Momentul in care o soferita a spulberat trei pietoni VIDEO

Din primele cercetari efectuate de politistii rutieri a reiesit ca o femeie de 60 de ani din Roman, in timp ce efectua manevra de iesire dintr-o parcare fara a se asigura, a surprins si accidentat trei persoane si a avariat alte trei autoturisme, scrie Ziarul de Roman "In urma impactului a rezultat ranirea celor trei pietoni, cu varste cuprinse intre 42 si 53 de ani, care au fost preluati de echipaje de ambulanta si transportati la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale de specialitate. Conducatoarea auto a fost testata alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.Politistii efectueaza cercetari pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care s-a produs evenimentul rutier, fiind intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de vatamare corporala din culpa", a declarat subinspector de politie Ramona Ciofu, ofiter de presa in cadrul Compartimentului Relatii Publice al IPJ Neamt.Se pare insa ca femeia ar fi incurcat pedalele.O femeie de 41 de ani a suferit o contuzie la genunchi, fiind externata, iar un barbat de 52 de ani a suferit o fractura de glezna, fiind internat in Sectia Ortopedie a SMU Roman.Cele mai grave rani le-a suferit o femeie de 51 de ani, diagnosticata de cadrele medicale cu hemoragie subarahnoidiana si fractura baza de craniu, pacienta fiind transferata cu elicopterul la Clinica de Neurochirurgie a Spitalului Clinic de Urgenta "Prof. Dr. N. Oblu" din Iasi, a precizat Andreea Laura Trifan, purtatorul de cuvant al SMU Roman.