FOTO O tanara de 19 ani a cazut cu ATV-ul intr-o prapastie, in Apuseni. Victima, transportata la spital cu elicopterul SMURD

Jandarmii au intervenit in cazul unui accident produs in zona Vartop, unde o persoana a fost accidentata dupa ce a cazut cu ATV-ul intr-o prapastie."Apelul a fost facut direct catre efectivele de Jandarmerie, care au ajuns primele la fata locului, dupa scurt timp ajungand si Salvamont", a transmis Jandarmeria Alba.La locul accidentului a ajuns si un elicopter SMURD care a preluat victima si a transportat-o la un spital din Oradea. Persoana ranita acuza dureri in zona soldului.