Doi muncitori ingropati, de vii langa Timisoara. Unul dintre ei, aflat in stop cardio-respirator, a fost resuscitat FOTO UPDATE

Prima persoana extrasa de salvatori, aflata in stop cardio-respirator, a fost resuscitata si va fi transportata la spitalul judetean, impreuna cu cea de a doua victima.Cea de-a doua victima a fost extrasa de pompieri in urma cu putin timp este constienta.La fata locului, intervin peste 20 de salvarori, cu 2 autospeciale de stingere, 1 autospeciala de descarcerare, 1 container multirisc, 1 ambulanta SMURD si o unitate de terapie intensiva mobila. In sprijin, la fata locului se afla si 1 ambulanta a serviciului judetean de ambulanta, a transmis IGSU.La acest moment, una dintre victime a fost extrasa si se efectuaza manevrele salvatoare de viata.Accidentul a avut loc intre localitatile Rudicica si Urseni.