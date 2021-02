Soferita care a lovit mortal doua fetite pe trotuar spune ca a incurcat pedalele. Autoritatile au audiat-o si au lasat-o sa plece

Femeia in varsta de 56 de ani a fost audiata trei ore. Ea este cercetata pentru ucidere din culpa. Fata de ea nu s-a luat nicio masura preventiva, noteaza Digi24.ro Un grav accident de circulatie s-a produs sambata, 27 februarie, in Capitala, dupa ce o masina a intrat pe trotuar si a spulberat doua fetite. Una dintre copile, in varsta de 6 ani, a murit pe loc. Cea de-a doua fetita, in varsta de 15 ani, a murit in timp ce medicii incercau sa o resusciteze.In urma accidentului, soferita a fost batuta de oamenii din zona si a fost nevoita sa mearga la spital, pentru a primi ingrijiri medicale.Accidentul s-a petrecut pe strada Mentiunii, dupa ce o femeie a pierdut controlul volanului si a lovit cu masina un stalp. In urma impactului, autovehiculul a fost proiectat in gardul unui imobil, unde le-a accidentat pe cele doua fete.