VIDEO Imagini dramatice pe un drum din Iasi. Trei copii au fost la un pas sa fie spulberati de o masina

Cei trei copii mergeau pe trotuar. Cand au vazut ca masina se indreapta spre ei, s-au speriat si au sarit in strada, in fata unui TIR, scrie Cronica Gaestiului Din fericire, nici de aceasta data copiii nu patesc nimic. Soferul vehiculului are prezenta de spirit si opreste la timp, evitand o tragedie.Totul a fost inregistrat de camerele de supraveghere din zona.Potrivit celor care locuiesc acolo, astfel de incidente sunt dese in curba si nu o data gardurile au fost distruse de soferi neatenti.