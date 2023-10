Panica la Vidraru: Copil in coma dupa o cadere in gol

Un copil in varsta de 11 ani este in coma, dupa ce, sambata, a cazut pe scari in zona barajului Vidraru din judetul Arges.

Victima a fost transportata cu o ambulanta la spitalul din Curtea de Arges, apoi cu un elicopter SMURD la un spital din Bucuresti, informeaza Romania TV.

Copilul era in vacanta cu parintii, in momentul incidentului. Accidentul a avut loc pe scarile de la statuia metalica, monument dedicat energeticienilor, de langa barajul Vidraru.

"Au fost efectuate verificari de catre politistii de la Curtea de Arges, stabilindu-se ca nu exista suspiciuni cu privire la producerea incidentului. Din declaratiile martorilor a reiesit ca a fost vorba de un accident, minorul a alunecat pe scari si a suferit mai multe leziuni, inclusiv in zona capului", a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Arges, inspectorul Madalin Zamfir.

