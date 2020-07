Patru ani de inchisoare pentru tanarul care a accidentat mortal o jandarmerita pe trecerea de pietoni. Sentinta nu este definitiva

Instanta a mai decis ca persoanele din anturajul femeii care a murit sa primeasca daune morale si materiale in valoare totala de 671.626 de lei. Solutia nu este definitiva si poate fi atacata la instanta superioara, Curtea de Apel Suceava, scrie publicatia locala Monitorul de Suceava. Drama provocata de tanarul de 26 de ani este inimaginabila, viata unei familii fiind data peste cap in cel mai crunt scenariu posibil. Irina Airinei, o femeie care lucra la Inspectoratul Judetean de Jandarmi Suceava, in varsta de 40 de ani, a murit dupa ce a fost lovita violent pe trecerea de pietoni de masina condusa de tanar, in timp ce fiica sa, Larisa, se afla in stare grava, fiind ingrijita la pat de tatal ei, Victor Maniliuc, un om aflat intr-o situatie extrem de grea si de delicata. Intre timp, fetita a facut mici progrese, dar starea ei de sanatate este in continuare delicata.Revenind la accidentul din ziua de 14 noiembrie 2018, Irina Airinei a traversat regulamentar, dinspre Palatul de Justitie, impingand caruciorul in care se afla fiica sa. Bogdan Florin Chetrariu venea cu viteza pe sensul dinspre Policlinica si nu a reusit sa evite impactul. Soferul nu a franat, incercand sa evite impactul prin dreapta. Din pacate, a lovit-o in plin pe mama, dar si caruciorul in care era fetita de un an si jumatate. Cele doua au fost proiectate la mare distanta de trecerea de pietoni.