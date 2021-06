Patru persoane ranite intr-un accident cumplit produs pe soseaua de centura a Iasiului VIDEO

Masinile implicate in accident sunt un Nissan si un BMW In Nissan se aflau doua femei . Martorii aflati in autoturismele din spate spun ca masina lor a accelerat puternic inainte de sensul giratoriu si ca au pierdut-o din vedere pentru un timp, pentru ca ulterior sa gaseasca autoturismul implicat in accident.Cel mai probabil, femeile au vrut sa efectueze o depasire, dar au pierdut controlul volanului pe carosabilul ud, nu au mai apucat sa revina pe banda, izbind BMW-ul condus de un barbat din Uricani.Una dintre femeile din Nissan, in varsta de 30 de ani, este in stare grava la spital. Ea a suferit o politrauma - traumatism cranio-cerebral sever. O alta tanara, de 31 de ani, are fracturi la ambele membre inferioare si la membrul superior drept. O femeie de 56 de ani a suferit mai multe contuzii, dar este in stare stabila. Un barbat din BMW a refuzat sa fie transportat la spital.Patru persoane au fost ranite in accident. Una dintre acestea a ramas incarcerata si este inconstienta, celelalte trei s-au autoevacuat, relateaza Ziarul de Iasi