Pedeapsa primita de un motociclist baut si fara permis care a provocat un grav accident rutier. Victimei i s-a imputat 20% din vina

Accidentul a avut loc in 25 iulie 2016, cand motociclistul circula pe DJ 171 A din judetul Maramures. Barbatul a pierdut controlul motocicletei si a intrat pe contrasens, lovind o femeie care circula ca pieton, pe partea dreapta a directiei sale de mers. In urma accidentului, victima a avut nevoie de 100 -110 zile de ingrijiri medicale.Ancheta a scos la iveala ca motociclistul nu avea permis si era baut, avand o alcoolemie de 1,75 g/l alcool pur in sange. Tot in urma anchetei, s-a stabilit ca 20 la suta din vina producerii accidentului ii apartine victimei pentru ca a circulat in calitate de pieton pe sosea, restul de 80 la suta apartinandu-i motociclistului.In final, judecatorii l-au condamnat pe motociclist la doi ani si sase luni de inchisoare cu suspendare. "Raportat la circumstantele personale ale inculpatului, instanta a constatat ca acesta prezinta o periculozitate redusa, fiind la prima abatere sanctionata de legea penala, si, in principiu, chiar daca nu s-a prevalat de procedura simplificata a recunoasterii vinovatiei, a recunoscut partial faptele, incercand, fara succes, sa transfere culpa si celorlalti participanti la trafic . De asemenea, se retine ca inculpatul este in varsta de 33 de ani, are cetatenia romana, este necasatorit, absolvent a 10 clase, stagiu militar nesatisfacut, fara ocupatie", si-au justificat judecatorii decizia. Prin sentinta de condamnare a motociclistului, Biroul Asiguratorilor Auto din Romania (BAAR) a fost obligat sa ii achite victimei 40.000 de euro daune morale.