Pedeapsa primita de un sofer care a omorat o fetita de opt ani aflata pe bicicleta si a fugit de la locul accientului. Familia victimei primeste 250.000 de euro

Trei ani de inchisoare cu suspendare. Aceasta este pedeapsa primita de un barbat de 52 de ani din judetul Iasi acuzat ca a accidentat mortal o fetita de opt ani si a fugit de la locul accidentului. Tragedia a avut loc in patru septembrie 2019 in localitatea Minzatesti, judetul Iasi. Fetita de opt ani mergea cu bicicleta pe marginea drumului judetean care traverseaza localitatea cand a fost lovita puternic de masina condusa de barbatul in varsta de 52 de ani care si-a continuat drumul, fiind ulterior depistat de Politie.In urma accidentului, fetita de opt ani a murit. O expertiza realizata in dosar a aratat ca soferul avea o viteza de 58 km/h, iar accidentul putea fi evitat daca era respectata viteza legala si daca soferul ar fi intrat in depasirea bicicletei pastrand o distanta de siguranta. In proces, parintii fetei decedate s-au constituit parte civila cerand daune de 1,8 milioane de euro (900.000 de euro pentru fiecare dintre parinti) si 450.000 de euro pentru fratele victimei.Prima faza a procesului s-a judecat la Judecatoria Iasi. Soferul vinovat de producerea accidentului a cerut sa fie judecat in procedura simplificata, recunoscand faptele, iar judecatorul l-a condamnat la trei ani si doua luni de inchisoare cu suspendare. Prin aceeasi sentinta, firma de asigurari la care soferul avea incheiata polita RCA a fost obligata sa ii achite familiei victimei 250.000 de euro: 100.000 de euro pentru fiecare parinte si 50.000 de euro pentru fratele fetei.In motivarea deciziei judecatorul de la Judecatoria Iasi a aratat ca soferului ii apartine doar 60 la suta din vina producerii accidentului, 40 la suta din vina apartinand victimei care, in opinia judecatorului, "putea preveni producerea accidentului daca nu s-ar fi deplasat cu bicicleta pe suprafata carosabila".Hotararea Judecatoriei Iasi a fost atacata cu apel la Curtea de Apel Iasi, iar magistratii de aici au inlaturat referirile la responsabilitatea imputata victimei aratand ca instanta de fond a stabilit procentele de vinovatie pe "criterii total straine de cele de ordin juridic, intemeindu-si aprecierea in mod inadvertent si absolut nepertinent pe aspectul exprimarii regretului de catre inculpat cu ocazia ultimului cuvant"., au mai aratat judecatorii Curtii de Apel Iasi, care au stabilit in final o pedeapsa de trei ani cu suspendare pentru soferul vinovat., se arata in sentinta Curtii de Apel Iasi.Judecatorii au mai avut in vedere si faptul ca "gravitatea infractiunilor savarsite de inculpatul B.V. si periculozitatea acestuia se extrag nu atat din gravitatea generica a faptelor incriminate de legiuitor sau din statisticile sociale referitoare la recrudescenta fenomenului accidentelor rutiere cu victime decedate, cat din maniera periculoasa in care acesta a actionat in calitate de conducator auto pe drumurile publice, precum si din modalitatea de raportare subiectiva a acestuia la valorile sociale lezate prin conduita sa"., a mai aratat Curtea de Apel Iasi, care a pronuntat sentinta definitiva in 16 iunie.In privinta daunelor morale, acestea au ramas stabilite la 250.000 de euro dupa ce familia fetitei decedate a retras apelul declarat impotriva sentintei pronuntate de Judecatoria Iasi.