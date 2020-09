VIDEO FOTO Pericol de explozie pe centura Ploiestiului. O cisterna incarcata cu 32 de tone de kerosen s-a rasturnat peste o masina. O persoana a murit

Primele date arata ca cisterna este fisurata, iar capul tractor s-a rasturnat peste un autoturism. O persoana a decedat.Populatia a fost alertata prin sistemul RO-ALERT cu privire la pericolul de explozie Potrivit mesajului, accidentul s-a petrecut intre localitatile Berceni si Corlatesti, iar populatia este indrumata sa evite zona si sa elibereze caile rutiere pentru a facilita accesul echipajelor de interventie Pompierii actioneaza cu spuma pentru a evita aprinderea produsului, la acest moment nefiind luata in calcul ipoteza transvazarii acestuia.Un accident in care au fost implicate o cisterna cu 32 de tone de kerosen si un autoturism a avut loc in apropierea Ploiestiului, in zona Corlatesti.La fata locului a fost chemat si un elicopter SMURD Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, "capul tractor al cisternei este rasturnat peste o masina, in autoturism fiind o persoana incarcerata care, din primele date, este decedata.La fata locului au fost mobilizate doua echipaje de stingere, unul de descarcerare si unul de prim ajutor ".