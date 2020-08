Persoane cercetate pentru tentativa de inselaciune prin metoda 'Accidentul', varianta COVID-19

"Metoda de inselaciune "Accidentul" - varianta COVID-19. In perioada 26-27 august a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Gherla au fost sesizati despre desfasurarea unor situatii in care persoane din municipiul Gherla au fost contactate telefonic de necunoscuti care, prin atribuirea unor calitati false si relatand diverse pretexte, ar fi incercat sa le induca in eroare, solicitandu-le sume de bani. In continuare sunt derulate cercetari sub aspectul tentativei la infractiunea de inselaciune, fapta prevazuta si pedepsita de Codul penal", se arata intr-un comunicat trimis, vineri, de IPJ.Cei in cauza cereau sume cuprinse intre 5.000 si 30.000 de lei."In fapt, prin intermediul unor apeluri telefonice, persoanelor li se solicitau diferite sume de bani, in urma depistarii pozitive cu virusul Covid-19 si internarii in spital a membrilor de familie. In acest context, sub pretextul costului tratamentului medical, a achizitionarii de aparatura medicala necesara vindecarii sau a transportului catre unitatile medicale, erau solicitate sume intre 5.000 si 30.000 de lei. In situatiile mentionate nu s-au creat prejudicii materiale, deoarece persoanele contactate nu au dat curs solicitarilor telefonice", precizeaza sursa citata.Politistii recomanda atentie in astfel de situatii."Nu oferiti date personale la telefon, indiferent de calitatea invocata de interlocutor. Nu comunicati sub nicio forma adresa dumneavoastra, indiferent de pretextul invocat. Sunati-va imediat copilul/membrul familiei - pe numarul pe care il aveti dumneavoastra, nu pe numarul oferit de persoana necunoscuta. Nu trimiteti sume de bani unor necunoscuti, indiferent de pretextul acestora. Sesizati de urgenta politistii daca aveti suspiciunea ca ati putea fi victima unei infractiuni de inselaciune", transmite IPJ Cluj.