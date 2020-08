Pilotul Alex Filip, accidentat in timp ce se deplasa pe bicicleta: "A franat brusc si a virat spre mine cu intentia clara de a ma lovi"

"Ieri am iesit cu bicicleta la antrenamentul de seara si aveam in plan bucla mea clasica de 75km. Din pacate am parcurs doar vreo 5km pentru ca soferul unei masini a decis la un moment dat sa ma tot sicaneze, totul, pe scurt, terminandu-se cu faptul c-a franat brusc si a virat spre mine cu intentia clara de a ma lovi. Ceea ce s-a si intamplat, masina lui m-a proiectat intr-o alta parcata si apoi alte cateva tumbe pana intr-un cap de pod", scrie Alex Filip, pe pagina sa personala de Facebook La locul accidentului a sosit un echipaj SMURD , care l-a transportat pe Alex Filip la spitalul Elias, din Capitala.Pilotul de raliu reaminteste in postarea sa despre problema lipsei pistelor de biciclete si despre cum soferii si biciclistii trebuie sa respecte niste reguli simple pentru a circula fara incidente."Ne deplasam pe biciclete, pentru ca Romania nu are piste pentru biciclisti. Obligatia soferului este sa-i acorde biciclistului spatiu de siguranta de min 1,5 metri. In orice context, o tamponare dintre un biciclist si o masina il vape biciclist, fie ca e de vina, fie ca nu. In tarile civilizate, bicicleta este un mijloc de transport des folosit, dar si o modalitate eficienta de a face sport si de a te relaxa", spune Alex Filp.