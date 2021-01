Pericol de accident pe Autostrada A3 Bucuresti-Ploiesti, din cauza poleiului. Deja s-au produs cateva tamponari

"Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A3 Bucuresti - Ploiesti se semnaleaza portiuni acoperite cu polei. Semnalam, in acest sens, ca in zona kilometrului 34, (localitatea Gruiu, judetul Ilfov) pe sensul catre Ploiesti, au avut loc trei evenimente rutiere, soldate doar cu pagube materiale. Drumarii actioneaza cu material antiderapant, pentru remedierea situatiei", se arata in informarea Politiei.Pentru prevenirea accidentelor de circulatie , autoritatile ii sfatuiesc pe conducatorii auto ca, inainte de a pleca la drum, sa se asigure ca au autovehiculul echipat corespunzator pentru circulatia in conditii de iarna, sa adapteze in permanenta viteza de deplasare, sa nu efectueze manevre periculoase la volan, sa utilizeze pe timpul zilei luminile de intalnire si sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele din fata.Citeste si:Ce este gheata neagra, unul dintre cele mai mari pericole pentru soferi iarna. Explicatiile marelui campion de raliuri Titi Aur