Politist decedat la Pitesti in accident rutier. Se afla pe o motocicleta, care a fost lovita de un autoturism

"Este o pierdere imensa pentru Inspectoratul de Politie Judetean Arges. Exprimam sincere condoleante familiei indurerate. (...) Cauza si dinamica accidentului vor fi stabilite in urma cercetarilor", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Arges, subcomisarul Madalina Epure.IPJ Arges anuntase ca evenimentul rutier, in care a fost implicat si un autoturism, s-a produs pe strada Craiovei, in apropierea intrarii in parcarea unui supermarket.Conform informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Arges, la locul accidentului au intervenit o ambulanta si o autospeciala SMURD de terapie intensiva mobila. Motociclistul a fost gasit inconstient si nu a mai putut fi resuscitat.Acsta ar fi fost lovit de soferul unui autoturism care nu a respectat regula de prioritate. Politistii efectueaza cercetari pentru stabilirea imprejurarilor in care s-a produs evenimentul rutier.