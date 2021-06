Politist aflat la volanul unui Trabant, mort dupa ce a intrat pe contrasens si a lovit frontal o alta masina

"Un accident rutier grav a avut loc in urma cu putin timp pe DN 76, pe raza comunei Soimus. Din primele cercetari, se pare ca un barbat in varsta de 38 de ani, din municipiul Deva, care conducea un autoturism din directia Brad spre Deva, a patruns pe contrasens si a intrat in impact frontal cu un autoturism care circula din sens opus, fiind condus de un barbat in varsta de 40 de ani", transmite IPJ Hunedoara.In urma impactului, a rezultat decesul soferului de 38 de ani si ranirea usoara a unui pasager din autovehiculul condus de barbatul de 40 de ani.Soferul care a produs accidentul era agent la Serviciul Rutier Hunedoara.In cauza, politistii au intocmit dosar de cercetare penala.Traficul a fost ingreunat in zona accidentului.