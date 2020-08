Politist mort intr-un accident de circulatie. Era singur in masina personala, iar cauzele impactului sunt neclare

Tanarul avea 31 de ani si era politist in comuna Pogoanele. Accidentul s-a produs pe DN2B in localitatea C.A Rosetti. A fost deschisa o ancheta , in acest sens si se ia in calcul si varianta ca acesta ar fi adormit la volan, scrie Opinia Buza u.Accidentul s-a produs la aproximativ 10 metri de trecerea peste calea ferata. Soferul dubei sub care a intrat spune ca s-a trezit cu masina in spatele autovehicului.Fratele victimei lucreaza la Politia Municipiului Buzau.