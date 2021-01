Un preot din Olt care a omorat un baiat de 15 ani conducand baut, acuzat ca a incercat sa modifice probele de la accident

Potrivit olt-alert.ro , preotul ar fi incercat sa-i puna pe anchetatori pe o pista falsa, modificand probele la fata locului.Mai exact, dupa impact, Florian Utoiu, ar fi mutat masina intr-o pozitie in care datele ulterioare ale anchetei sa il poata avantaja. Potrivit sursei citate, dupa ce anchetatorii au descoperit faptele suplimentare ale autorului accidentului, preotul din Birza este cercetat pentru trei infractiuni "In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de << uciderea din culpa >>, << conducerea sub influenta alcoolului sau altor substante >> si << parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia >> ", a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean ( IPJ ) Olt, inspectorul principal Alexandra Dicu.