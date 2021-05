Un milion de euro, despagubiri pentru familia preotului Gavril, mort in cumplitul accident de la Cornu Luncii

Au plecat spre Biserica Sf. Parascheva, dar nu au mai ajuns

Curtea de Apel Bucuresti a decis ca membrii familiei preotului au de primit circa un milion de euro, cu mentiunea ca solutia este executorie, dar nu definitiva. De altfel, firma de asigurare, cea care ar trebui sa plateasca sumele stabilite de instanta , a atacat cu recurs solutia de la Curtea de Apel Bucuresti, scrie Monitorul de Suceava O decizie finala in acest dosar se va lua la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Cinci oameni au murit pe 14 octombrie 2017, dupa un accident de o violenta rara, eveniment provocat de un sofer baut, care a murit, la randul sau, in urma impactului.Preotul Petru Gavril, in varsta de 35 de ani, slujea din anul 2011 la Biserica din satul Lamaseni, comuna Radaseni. Tanarul preot avea patru copii, cu varste de la 3 la 10 ani.In ziua de Sf. Cuvioasa Parascheva, preotul a tinut slujba de la biserica, iar apoi a oficiat pomenirea mortilor, la cimitirul din sat. Andrei Mihai, epitrop casier la Biserica din Lamaseni, s-a despartit de parinte sambata, in jur de ora 16.00, dupa ce au terminat randuiala de la cimitir.Dupa o zi grea, preotul Petru Gavril nu a avut nici o ezitare in a pleca spre Iasi, de unde urma sa se intoarca in aceeasi noapte, pentru ca duminica dimineata sa fie din nou la slujba, la Lamaseni. Preotul a plecat impreuna cu sotia, cei patru copii, sora parintelui si sotul ei.La un sfert de ora dupa ce au plecat, un accident teribil avea sa se intample.Nenorocirea s-a petrecut pe DN 2E, drumul care leaga Falticeni de Gura Humorului, intre Cornu Luncii si Radaseni. Un sofer a patrus pe contrasens si a intrat in masina preotului cu 130 km la ora.Masina in care se aflau cei opt oameni din familia preotului a fost aruncata in afara drumului, iar cealata a ramas pe carosabil, transformata intr-un morman de fiare.Patru persoane au murit pe loc, iar al cincilea, o fetita in varsta de sase ani a preotului, a murit in drum spre spital.La Spitalul Judetean Suceava au ajuns sotia preotului, Maria, si ceilalti trei copii: un baiat de 3 ani si doua fete, una de 8 si una de 10 ani.Soferul vinovat a murit si el. Probele recoltate cu ocazia autopsiei au stabilit ca barbatul avea o alcoolemie de 2,32 la mie, acesta fiind probabil si principalul motiv care a dus la tragedia de acum mai bine de trei ani.