Primul mesaj al activistului de mediu Daniel Bodnar dupa accidentul cumplit prin care a trecut: "Puteam sa mor. Durerile sunt foarte intense"

Daniel sustine ca durerile dupa operatie sunt inca foarte mari si ca nu isi simte piciorul stang, iar dreptul "are si el probleme".Activistul sustine ca nu stie inca cat va dura recuperarea completa, dar afirma ca este "incredintat" ca va putea sa umble din nou.Buna seara, oameni frumosi!Va scriu acest mesaj de pe patul spitalului! Durerile de dupa operatie sunt inca foarte intense, piciorul stang nu-l simt in mare parte, dreptul are si el probleme, iar bazinul inca este amortit. A fost o mare incercare, puteam sa mor , dar vreau sa va spun atat: sunt binecuvantat ca astazi sunt in viata si ii multumesc Bunului Dumnezeu pentru asta!Nu stiu cat va dura recuperarea completa a corpului meu, dar sunt incredintat ca Dumnezeu poate face oricand o mare minune si voi putea umbla printre voi.Rugati-va pentru mine si stiu ca asta se va intampla pentru ca avem un Dumnezeu puternic!Va multumesc din suflet pentru miile de mesaje pe care le-ati trimis si rugaciunile inaltate pentru mine!Va rog sa ma iertati ca nu reusesc sa va raspund, dar nu pot sa stau foarte mult timp pe telefon pentru ca inca am dureri mari si vreau sa fiu cat mai linistit. Va iubesc!Tanarul activist de mediu Daniel Bodnar a fost implicat intr-un accident rutier grav, in noaptea de luni spre marti, la Sucevita.Daniel Bodnar se afla intr-o masina BMW condusa de Daniel Ghinghiloschi, in varsta de 24 de ani. La un moment dat autoturismul s-a izbit intr-un podet, a lovit un indicator rutier si s-a oprit in poarta unei case.Daniel Bodnar a fost diagnosticat cu "fractura de coloana lombara, paraplegie si fractura complexa la o glezna", iar medicii se tem ca ar putea ramane paralizat. Tanarul a fost transferat marti dimineata la un spital din Iasi pentru ca are nevoie de o interventie neurochirurgicala.Soferul, care a suferit leziuni mai usoare, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.